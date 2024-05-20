Как не стать жертвой хакерской атаки?

В народе бытует мнение, что подавляющее большинство людей в принципе неинтересно хакерам. Да, это так, как и то, что хакерам абсолютно все равно, чей телефон будет заражен вирусом и с чьих счетов к ним потекут деньги.
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