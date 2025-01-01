Чем опасен визовый режим с Россией

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Если по оргнабору в России было устроено всего 27 тысяч узбеков за прошлый год, то можно смело утверждать, что вся основная масса мигрантов приехала к нам за чем-то иным... в итоге мы имеем то что имеем в местах их размещения... а ещё в итоге удивляемся, что это они бродят толпами и избивают/грабят/насилуют и так далее российских граждан, обеспечивая работой российские правоохранительные органы - вот им мигранты точно работы добавили. А причина какая интересная: чтобы в Средней Азии не было социальных потрясений... ага, пусть они лучше в России будут, да!?

Анатолий Страшко Статья странная. Если её внимательно проанализировать, то автор нам говорит - если визовый режим , то на наших границах появятся страшные исламские государства и нам будет ой, как плохо. А вот если всё оставить, как есть, то будет.......автор, как будет? Очень хорошо? Или ещё хуже для нас, чем сейчас есть? Ведь об этом народ кричит криком. Плохо сейчас у нас с неконтролируемыми потоками мигрантов. С автором , действительно, надо бы поближе познакомиться. Как он лихо использовал , например, непопулярность в народе Миронова. Дескать, это Миронов предлагает визы ввести. Чтобы покрасоваться. А вот тут Миронов ведь прав! Только визы. Кстати, в 70-х годах я был в Турции и видел длиннющие очереди у консульств ФРГ. Это турки желающие уехать туда. И даже при визировании этого потока, смотрите во что Германию превратили эти мигранты. А тут какой-то, фактически хохлобандеровец, призывает без виз продолжать пускать и даже запугивает.