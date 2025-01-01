Вести.UZ Можно ли ввести визовый режим между Россией и Узбекистаном? Да хоть завтра! Сторонники такого шага о себе уже заявили.
Чем опасен визовый режим с Россией
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Если по оргнабору в России было устроено всего 27 тысяч узбеков за прошлый год, то можно смело утверждать, что вся основная масса мигрантов приехала к нам за чем-то иным... в итоге мы имеем то что имеем в местах их размещения... а ещё в итоге удивляемся, что это они бродят толпами и избивают/грабят/насилуют и так далее российских граждан, обеспечивая работой российские правоохранительные органы - вот им мигранты точно работы добавили. А причина какая интересная: чтобы в Средней Азии не было социальных потрясений... ага, пусть они лучше в России будут, да!?
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5 час.
Анатолий Страшко
Статья странная. Если её внимательно проанализировать, то автор нам говорит - если визовый режим , то на наших границах появятся страшные исламские государства и нам будет ой, как плохо. А вот если всё оставить, как есть, то будет.......автор, как будет? Очень хорошо? Или ещё хуже для нас, чем сейчас есть? Ведь об этом народ кричит криком. Плохо сейчас у нас с неконтролируемыми потоками мигрантов. С автором , действительно, надо бы поближе познакомиться. Как он лихо использовал , например, непопулярность в народе Миронова. Дескать, это Миронов предлагает визы ввести. Чтобы покрасоваться. А вот тут Миронов ведь прав! Только визы. Кстати, в 70-х годах я был в Турции и видел длиннющие очереди у консульств ФРГ. Это турки желающие уехать туда. И даже при визировании этого потока, смотрите во что Германию превратили эти мигранты. А тут какой-то, фактически хохлобандеровец, призывает без виз продолжать пускать и даже запугивает.
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Сафронов, а вот и Вы Миронова за уши сюда. И тут же на один уровень с ним ВВП. А ведь Путина давно объезжают на предмет нужности нам мигрантов. Помню даже как в беседе с губернатором одной из областей, тот осторожненько, посматривая на Путина, пожаловался на нехватку рабочих рук. А губерния лесистая. А этому губернатору невдомёк было , что в тайге сибирской при воровстве леса и вывозе в Китай, рабочих рук море. А у него их нет. И Путину он ничего не смог предложить, кроме жалобы, по исправлению ситуации. Ну какой же это губернатор? А у меня вопрос -не мигранты ли там в основном лес вырезают. И думаю, что вопрос риторический. Ну не могут же они миллионами сюда въезжая, все в ларьках торговать. Расползаются как тараканы, кто больше заплатит туда и смываются. А кто платит хорошо? Конечно тот кто колоссальные доходы имеет от криминального бизнеса. Ларчик т просто открывается.
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3 час.
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