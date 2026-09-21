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Zero Hedge

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Is Trump Secretly Pushing For A Deal When Iran's President Arrives In NY

Is Trump Secretly Pushing For A Deal When Iran's President Arrives In NY

Is Trump Secretly Pushing For A Deal When Iran's President Arrives In NY By Benjamin Picton, Senior Market Strategist at Rabobank  All The News That Is Not Fit To Price Political and geopolitical developments again stole the headlines over the weekend, with attendant market implications.

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