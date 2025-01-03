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Лукашенко: выборы нужно сделать как праздник, но без американского шоу

Лукашенко: выборы нужно сделать как праздник, но без американского шоу

Выборы президента в Белоруссии должны стать праздником. Вместе с тем в ходе них нет места «американскому шоу», заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе встречи с руководителями облисполкомов и Минского горисполкома.

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