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Штрафы за молчание: в Вологде компанию и её директора наказали за нарушение антикоррупционного законодательства

Штрафы за молчание: в Вологде компанию и её директора наказали за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура города Вологды выявила нарушение требований законодательства о противодействии коррупции: ритуальная компания приняла на работу бывшего госслужащего, но не уведомила об этом прежнего работодателя в установленный срок.

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