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Простой способ узнать тип своего телосложения

Простой способ узнать тип своего телосложения

Все, что для этого нужно, — обхватить свое левое запястье. Далее возможны три варианта развития событий.

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Комментарии
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Инга
все это чушь! у меня пальцы отлично обхватывают запястья но к полноте не только склонна да еще и живот ни куда не девается))) хотя я мастер спорта по легкой атлетике!!!!
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14 час.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Может быть у вас хроническая беременность?
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7 час.

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