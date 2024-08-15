Все, что для этого нужно, — обхватить свое левое запястье. Далее возможны три варианта развития событий.
Простой способ узнать тип своего телосложения
Комментарии
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Инга
все это чушь! у меня пальцы отлично обхватывают запястья но к полноте не только склонна да еще и живот ни куда не девается))) хотя я мастер спорта по легкой атлетике!!!!
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14 час.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
Может быть у вас хроническая беременность?
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7 час.
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