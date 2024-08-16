NYT: США советовали Киеву наступать там, где у России нет обороны

Атаковав курское приграничье, украинские войска последовали совету США, пишет The New York Times. В материале американской газеты говорится, что Вашингтон рекомендовал Киеву наступать на тех участках, где российские войска еще не выстроили оборону.
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