В Москве установят еще больше камер для выявления нарушений

По информации, полученной от заместителя начальника Главного контрольного управления Москвы Елены Клименко в интервью с РИА Новости, Главконтроль Москвы планирует расширить применение видеонаблюдения, включая использование нейросетей .
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