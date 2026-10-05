Проблема приземного озона в России

Одна из актуальнейших проблем для России это проблема приземного озона. Это не «озоновые дыры», это озон в приземном воздухе которым мы дышим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Коллапс энергетик...
- Шведский спецназ ...
- Уиткофф назвал да...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым