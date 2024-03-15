Державинский победил в конкурсном отборе акселерационных программ федерального проекта

Программа акселератора Державинского университета стала одним из победителей конкурсного отбора акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов в 2024 году.
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