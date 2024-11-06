Россиянам напомнили об ответственности за порчу общедомового имущества

Начиная с ноября 2024 года, за порчу общедомового имущества по закону теперь отвечает собственник. Об этом россиянам напомнил глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.
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