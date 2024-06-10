Иркутский авиазавод поставил Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130

Иркутский авиационный завод, входящий в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации “Ростех”, успешно выполнил производство и передачу новой партии учебно-боевых самолетов Як-130 Министерству обороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации.
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