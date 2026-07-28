Акции европейских люксовых брендов выросли после отчетности LVMH

Акции европейских производителей товаров класса люкс во вторник продемонстрировали рост после публикации квартальной отчетности LVMH, которая сообщила об ускорении роста выручки и возвращении к росту своего крупнейшего подразделения — моды и кожгалантереи.
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