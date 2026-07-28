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Акции европейских люксовых брендов выросли после отчетности LVMH

Акции европейских люксовых брендов выросли после отчетности LVMH

Акции европейских производителей товаров класса люкс во вторник продемонстрировали рост после публикации квартальной отчетности LVMH, которая сообщила об ускорении роста выручки и возвращении к росту своего крупнейшего подразделения — моды и кожгалантереи.

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