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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пришлось достать ПМ: в кого единственный раз стреляли советские космонавты?

Пришлось достать ПМ: в кого единственный раз стреляли советские космонавты?

Советские космонавты летали в космос с пистолетами. Это не выдумка сценаристов и не элемент фантастического боевика.

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