Подмосковье представило практики для проектов комплексного развития территорий

В Москве прошел первый круглый стол, посвященный вопросам комплексного развития территорий. Он объединил руководителей федеральных и региональных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, финансовых институтов и девелоперских компаний.
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