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Задержанная за подготовку атаки на аэродром в Воронеже собиралась уехать на Украину

Задержанная за подготовку атаки на аэродром в Воронеже собиралась уехать на Украину

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео допроса задержанной за подготовку атаки на военный аэродром в Воронеже.

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