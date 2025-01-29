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Роскомнадзор опубликовали черный список растительных масел, которых лучше избегать

Роскомнадзор опубликовали черный список растительных масел, которых лучше избегать

Роскомнадзор опубликовали черный список растительных масел, которых лучше избегать Ирэн Орлонская Недавно Роскачество провело тщательное исследование, в рамках которого был проанализирован ряд масел, доступных на рынке, на их соответствие стандартам качества.

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