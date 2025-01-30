Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:В интервале с19:50 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинскихБПЛА:одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Курской области идва БПЛА – над территорией Белгородской области,два БПЛА - над Воронежской областью идва БПЛА - над территорией Респ.
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