NRK: Москва поставила перед Западом сложный вопрос по снабжению Киева

РИАМО - 7 окт. Большинство стран были вынуждены засекретить количество вооружений, поставляемых Украине, потому что конфликт постепенно опустошает все запасы Запада, рассказал старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа, пишет РИА Новости.
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