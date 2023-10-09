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Израиль исключил переговоры с ХАМАС: главное за сутки

Израиль исключил переговоры с ХАМАС: главное за сутки

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что еврейское государство не намерено вести с ХАМАС мирные переговоры, США перебрасывают авианосец «Джеральд Форд» к берегам Средиземного моря, а в Минобороны РФ предложили реорганизовать Северный флот.

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