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Пятый канал

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В Верховный суд РФ поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

В Верховный суд РФ поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

В Верховный Суд России поступило административное исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого политической партией «Яблоко».

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