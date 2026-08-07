В Верховный суд РФ поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму

В Верховный Суд России поступило административное исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва, выдвинутого политической партией «Яблоко».
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