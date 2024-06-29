27 июня, был весьма яркий день в плане остроты внутриполитической полемики. Тон, как это часто бывает в последнее время, задал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По ком бьёт миграционный колокол?
Комментарии
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Борис Сторублевцев
они (мигранты ждут команду ) , выдержат ли наши силовики этот бунт???
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5 час.
Александр Денисов
Все эти мигранты просрали все у себя на Родине, теперь этот срач и нам принесли...
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4 час.
Л
Леонид
Вы верите в честные выборы?!
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4 час.
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