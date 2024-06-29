Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя Иванов
    Очень хочется узнать, что по этому поводу скажет аллах?"Да я её уничтожу...
  • ninikooo Митусова
    с»волчьим  билетом», а этого @ помощника депутата срочно депортировать из России, с дактилоскопией, безвозвратно.  На..."Да я её уничтожу...
  • ninikooo Митусова
    Главврача и мэра оооода уволить с @"Да я её уничтожу...

По ком бьёт миграционный колокол?

По ком бьёт миграционный колокол?

27 июня, был весьма яркий день в плане остроты внутриполитической полемики. Тон, как это часто бывает в последнее время, задал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Сторублевцев
они (мигранты  ждут команду ) , выдержат ли наши силовики этот бунт???
Ответить
5 час.
Александр Денисов
Все эти мигранты просрали все у себя на Родине, теперь этот срач и нам принесли...
Ответить
4 час.
Л
Леонид
Вы верите в честные выборы?!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх