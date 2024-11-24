В Индии призвали защитить внутреннюю промышленность

Прекратить давать несправедливые преимущества другим странам во имя открытой экономики призвал министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар 23 ноября в виртуальном докладе на 8-м конклаве India Idea Conclave в Бангалоре, сообщает The Economic Times.
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