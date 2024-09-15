Комментатор Орлов назвал фантастическим прессинг ЦСКА в матче с "Зенитом"

Известный российский комментатор Геннадий Орлов восхитился игрой московского ЦСКА после поражения от петербургского "Зенита" в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив прессинг армейцев.
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