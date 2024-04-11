В магазинах почти закончились ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire

В российских торговых сетях почти не осталось значительной части продукции Bacardi Limited – единственной транснациональной алкогольной компании, официально продолжающей работу в стране после начала военной операции на Украине, сообщает РБК.
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