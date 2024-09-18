По нацпроекту БКД в Новосибирской области отремонтировали дорогу от Татарска до Карасука

Участок входит в опорную сеть региональной транспортной доступности.В Новосибирской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжается ремонт трассы Р-254 "Купино – Карасук".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии