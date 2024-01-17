Моуринью убрали из «Ромы», РФС не накажет Медведева, Тутберидзе в реалити про похудение, Андреева разгромила Жабер и другие новости

Лена Мисько

«Зенит» отдал Кругового ЦСКА – и отправил его в дубль до лета. Как обиженный на жизнь повар, плюющий в суп. Как сволочной продавец, наносящий незаметную царапину на товаре перед продажей. Как завистливый скунс, ликующий от неприятностей у объекта зависти. Недавно разгорелась ядерная дискуссия о том, надо ли нашим игрокам уезжать, застрельщиком которой выступил Карпин. Потом слово взял президент РФС, рожденный в «Зените», который был непреклонен: зачем уезжать, развиваться можно и в нашем чемпионате. Хочется спросить мистера Бернса господина Дюкова, считает ли он нормальным, что во флагманском клубе РФ футболисты поделены на латиносов и россиян, где первые – привилегированное сословие, а вторые – где-то рядом с холопами. Для людей из футбольной тусовки это не новость. Да и обычные болельщики наверняка о чем-то догадываются. Это и обратные замены Мостового, что есть унижение для игрока. И публичное обвинение Чистякова чуть ли не в сдаче матча. И общая маниакальная тенденция – игроков брать и душить. Слышал версию, что Семак не отдает того же Сутормина, потому что боится, что если вдруг тот заиграет в другой команде, с Семака спросят, а почему он не играл в «Зените». По правде говоря, звучит не очень убедительно, но кто ж их, травоядных, разберет! Господину Дюкову было бы неплохо обратить внимание на очень странные вещи в его бывшей вотчине. Вы, президент, рассуждали о развитии игроков. Не кажется ли вам, что в клубе номер один наблюдаются совсем другие процессы, проявляющиеся даже вот в таких мелочных плевках в суп.