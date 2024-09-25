Вместе с танком нужны тяжёлая БМП и бронированные машины огневой поддержки и ПВО – об этом думали и раньше

Сейчас много говорят о необходимости создания целого комплекса боевых машин переднего края, который, помимо танков, включал бы в себя тяжёлую боевую машину пехоты с аналогичной танку бронёй, машину огневой поддержки по типу штурмовой САУ и хорошо защищённое средство противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии