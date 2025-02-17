Кузнецов выложил кадр со своим голом «Северстали» в пустые ворота с замаха

СКА обыграл клуб из Череповца со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился дублем, забив второй гол на 60-й минуте в пустые ворота в упор с замаха.