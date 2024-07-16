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  • Михаил Мамонов
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Бастрыкин заинтересовался строительством общежития для мигрантов в Нижегородской области

Бастрыкин заинтересовался строительством общежития для мигрантов в Нижегородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался возможным строительством общежития для мигрантов в Нижегородской области.

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