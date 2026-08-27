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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савой, Андерсен, Янмарк и Регула пропустят тренировочный лагерь «Эдмонтона» из-за травм

« Эдмонтон » сообщил, что четыре хоккеиста команды не примут участие в тренировочном лагере команды. Нападающий Маттиас Янмарк и защитник Алек Регула продолжают восстанавливаться после медицинских процедур, проведенных в прошлом сезоне и вскоре после его завершения.

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