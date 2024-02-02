Шлем смешанной реальности Apple Vision Pro: зачем и кому это нужно

Apple обещает, что пространственные функции Vision Pro могут превратить любое помещение в театр спортивных состязаний, сериалов и фильмов, открыть новые возможности совместной работы, создания и просмотра цифрового контента и перенести в захватывающие игровые среды.
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