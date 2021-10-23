Конте заинтересован возглавить «Манчестер Юнайтед», если клуб уволит Сульшера

Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star. По сведениям источника, экс-тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» заинтересован в работе в манкунианском клубе, если тот уволит Уле Гуннара Сульшера.