Спорт-Экспресс

201 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    Горе-то какое!Сборная Украины п...
  • георгий Настенко
    Как всегда, в РФ среди равных находятся самые равные, которым нарушения должны почему-то прощать.Артур Гусейнов об...
  • Виталий Шатилов
    Гусейнов неумный долбодятел. Не мужчина - истеричка на восьмом месяце.Артур Гусейнов об...

Конте заинтересован возглавить «Манчестер Юнайтед», если клуб уволит Сульшера

Конте заинтересован возглавить «Манчестер Юнайтед», если клуб уволит Сульшера

Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star. По сведениям источника, экс-тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» заинтересован в работе в манкунианском клубе, если тот уволит Уле Гуннара Сульшера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх