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Врач Вахабова: кашель и головные боли иногда становятся симптомами рака

Врач Вахабова: кашель и головные боли иногда становятся симптомами рака

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Юлия Вахабова из Европейского медицинского центра (ЕМС) обращает внимание на определенные симптомы, которые могут свидетельствовать о возможном развитии раковых заболеваний, передает «Лента.

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