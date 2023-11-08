Полиция «накрыла» академию мошенничества

Некоторое время назад полиция Нигерии получила «сигнал» от одного из информаторов. Он сообщал о том, во что не сразу и поверишь – в стране действует «академия мошенничества», обучающая методам обмана всех желающих.
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