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Аргументы недели

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В Египте известную телеведущую приговорили к смертной казни через повешение

В Египте известную телеведущую приговорили к смертной казни через повешение

39-летнюю Сару Халифу и 11 её подельников обвинили в создании ОПГ, которая специализировалась на изготовлении и распространении синтетических наркотиков.

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