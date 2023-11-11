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Постпред Израиля Эрдан: многие сотрудники БАПОР в секторе Газа состоят в ХАМАС

Постпред Израиля Эрдан: многие сотрудники БАПОР в секторе Газа состоят в ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил, что многие сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ), находящиеся в секторе Газа, состоят в палестинском движении ХАМАС, передает ТАСС.

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