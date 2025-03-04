Аргументы и Факты
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Аргументы и Факты

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по солдатам ВСУ под Курском

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по солдатам ВСУ под Курском

Российские военные ликвидировали личный состав и опорник Вооружённых сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Чушь несусветная! Идёт война, и вдруг радостный вопль от анонима по кличке &quot;Аргументы и Факты&quot;: &quot;Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по солдатам ВСУ под Курском&quot;. у него, что припадки? Идёт война, этих ударов должно быть не один а десятки и с обязательным результатом! А истерить для 49 230 своих подписчиков, это дешёвый самопиар анонима по кличке &quot;Аргументы и Факты&quot;.Тогда хоть описал результаты этого авиаудара с фото или видеоподтверждением.
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