Александр Ляшенко

Чушь несусветная! Идёт война, и вдруг радостный вопль от анонима по кличке "Аргументы и Факты": "Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по солдатам ВСУ под Курском". у него, что припадки? Идёт война, этих ударов должно быть не один а десятки и с обязательным результатом! А истерить для 49 230 своих подписчиков, это дешёвый самопиар анонима по кличке "Аргументы и Факты".Тогда хоть описал результаты этого авиаудара с фото или видеоподтверждением.