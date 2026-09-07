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Межевич связал антироссийские выпады Токио с провалами в экономике Японии

Межевич связал антироссийские выпады Токио с провалами в экономике Японии

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Японские политики вновь активизировали антироссийскую риторику, что совпало с требованием премьер-министра Санаэ Такаити снести памятник победе СССР над Японией в Хабаровске.

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