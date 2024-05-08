Заместитель генерального директора Дома радио сообщил некоторые подробности о случившемся пожаре

Заместитель генерального директора общественного учреждения "Телерадио-Молдова" Корнел Чобану в эфире телепередачи Bună dimineața на канале Moldova 1 проинформировал о пожаре, произошедшем вечером 7 мая 2024 года в Доме радио.
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