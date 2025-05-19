На Канарских островах протестуют против засилья туристов

Тысячи людей вышли на протест против массового туризма на Канарских островах Испании в воскресенье, 18 мая, призывая власти защитить местных жителей от роста цен на жилье, пробок на дорогах и перегрузки служб.
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