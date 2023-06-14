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Работать под руководством нейросети готовы только 7% жителей Поволжья

Работать под руководством нейросети готовы только 7% жителей Поволжья

Порядка 61% опрошенных соискателей из Приволжского федерального округа готовы регулярно использовать нейросети в работе как инструмент.

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