Жители Марьина теперь могут видеть онлайн всю информацию о своем лечении в больнице

С начала года пациенты московских больниц могут видеть информацию обо всех назначениях, результатах исследований, а также о состоянии своего здоровья онлайн в электронной медкарте прямо во время прохождения лечения.
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