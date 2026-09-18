Напутствие Минниханова и дрифт: как прошел фестиваль «Время молодых» в Казани

Как узнать свою будущую профессию у гадалки, почему у Центра семьи «Казан» пахло горелым сцеплением и о чем молодежи сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов – в репортаже «Татар-информа» с фестиваля «Время молодых».
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