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Татар-информ

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Напутствие Минниханова и дрифт: как прошел фестиваль «Время молодых» в Казани

Напутствие Минниханова и дрифт: как прошел фестиваль «Время молодых» в Казани

Как узнать свою будущую профессию у гадалки, почему у Центра семьи «Казан» пахло горелым сцеплением и о чем молодежи сказал Раис Татарстана Рустам Минниханов – в репортаже «Татар-информа» с фестиваля «Время молодых».

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