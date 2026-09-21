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ВЕСТИ КРЫМ

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Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта

Крымчанина осудили на 22 года за подготовку теракта

Житель Ялты связался с сотрудником СБУ и согласился действовать против интересов Российской Федерации.

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