Восемь мирных жителей, в том числе 10-летний ребёнок погибли из-за массированного обстрела ДНР. Ещё десять человек ранены.
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Восемь мирных жителей, в том числе 10-летний ребёнок погибли из-за массированного обстрела ДНР. Ещё десять человек ранены.
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