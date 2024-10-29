Фанаты не узнали Глюк'оZу на первых снимках после задержания

Певица кардинально изменила имидж на фоне проблем. Наталья Ионова Социальные сетиПевица Наталья Ионова дала о себе знать после скандала в аэропорту, где она была задержана по подозрению в употреблении запрещенных веществ.
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