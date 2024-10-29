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Фанаты не узнали Глюк'оZу на первых снимках после задержания

Фанаты не узнали Глюк'оZу на первых снимках после задержания

Певица кардинально изменила имидж на фоне проблем. Наталья Ионова Социальные сетиПевица Наталья Ионова дала о себе знать после скандала в аэропорту, где она была задержана по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

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