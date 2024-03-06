Начальник УМС МВД России Роман Терентьев и Глава Миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов обсудили вопросы обеспечения безопасности на выборах

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации 6 марта 2024 года под председательством начальника Управления международного сотрудничества генерал-майора внутренней службы Романа Терентьева состоялась встреча сотрудников Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД России и Управления международного сотрудничества МВД России с делегацией Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств под руководством ее главы, заместителя Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Ильхома Нематова.
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