По подозрению в кражах из автомобилей полицейскими задержан уроженец Пестречинского района

В начале апреля в полицию обратились сразу два автовладельца с сообщением о кражах. Один из потерпевших рассказал, что ночью неизвестный похитил с его автомобиля «Лада-2115» автозапчасти, генератор и специальное оборудование.
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