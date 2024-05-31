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По подозрению в кражах из автомобилей полицейскими задержан уроженец Пестречинского района

По подозрению в кражах из автомобилей полицейскими задержан уроженец Пестречинского района

В начале апреля в полицию обратились сразу два автовладельца с сообщением о кражах. Один из потерпевших рассказал, что ночью неизвестный похитил с его автомобиля «Лада-2115» автозапчасти, генератор и специальное оборудование.

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