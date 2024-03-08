Минобороны: Российская авиация сбила МиГ-29 и пять ракет Storm Shadow

В течение последней недели авиация и средства противовоздушной обороны России уничтожили различные цели, включая самолет МиГ-29 украинских ВВС, пять ракет Storm Shadow, зенитную ракету Patriot и 796 беспилотных аппаратов украинских вооруженных сил.
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